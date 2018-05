Riassunto e info replica di The Voice of Italy del 3 Maggio - chi passa il turno? : La settima puntata di The Voice of Italy 2018, che è andata in onda, ieri 3 Maggio dalle ore 21.20 su Raidue, è stata molto emozionante. Le sfide tra i concorrenti hanno messo in seria difficoltà i coach, indecisi su chi far passare alla finale. Il Riassunto della puntata, dove rivederla in replica e chi ha superato questa nuova fase. I quattro finalisti di The Voice 2018 Nella settima puntata, il lavoro dei quattro coach non è stato per nulla ...