Rangers | Gerrard nuovo allenatore | ora è ufficiale

Gerrard sulla panchina dei Rangers : E' l'ex bandiera del Liverpool Steven Gerrard il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers , lo storico club scozzese che lo ha scelto come guida tecnica per i prossimi quattro anni. Gerrard , 37 anni, dopo ...

Glasgow Rangers - Steven Gerrard sarà il nuovo allenatore : Steven Gerrard affronterà la sua prima grande sfida come allenatore : il leggendario ex calciatore inglese guiderà dalla panchina i Glasgow Rangers per le prossime quattro stagioni, lo ha annunciato ...

Rangers - Gerrard è il nuovo tecnico : "Sarò un leader per i tifosi. Pressione? Non ho paura" : Steven Gerrard , 37 anni, nuovo tecnico dei Rangers di Glasgow. @ Rangers FC Uno Special Day : il presidente dei Rangers , Dave King, ha definito così questo 4 maggio 2018, giorno dell'annuncio di Steven ...

Celtic domina derby - Rangers su Gerrard : L'Old Firm, che è una delle stracittadine più sentite del mondo, anche per motivi non calcistici , cattolici contro protestanti, , ha visto i biancoverdi di Brendan Rodgers padroni del campo e a ...

L'ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard potrebbe essere il prossimo allenatore dei Rangers Glasgow. La notizia è stata riportata dalla Stampa britannica secondo cui la bandiera dei 'reds' è in pole position per la panchina della squadra scozzese.