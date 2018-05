Rai | Monica Maggioni indagata Abuso d' ufficio e peculato L' azienda

Monica Maggioni - presidente Rai - indagata. L'azienda "Già tutto chiarito - iscrizione fatto tecnico" : Il presidente della Rai Monica Maggioni è indagata dalla procura di Roma in relazioni a fatti relativi a quando era direttore di Rai News. I reati ipotizzati sono abuso d'ufficio e peculato.L'indagine riguarderebbe sia viaggi effettuati da Maggioni anche per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News.L'indagine dei magistrati romani è ...

