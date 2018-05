: Rai, “la presidente Monica Maggioni indagata per abuso d’ufficio e peculato” - fattoquotidiano : Rai, “la presidente Monica Maggioni indagata per abuso d’ufficio e peculato” - repubblica : ?? Indagata la presidente #Rai #Maggioni: 'Abuso d'ufficio e peculato' - Agenzia_Ansa : Viaggi e spese, indagata la presidente #Rai #Maggioni -

"Gli avvocati che seguono la vicenda per Rai comunicano che le indagini si sono concluse, che l'iscrizione è solo une che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento della vicenda". Lo spiega una nota Rai in merito all'indagine della Procura di Roma sulla presidente,a quanto si apprende,per i reati di abuso di ufficio e peculato durante la direzione RaiNews "Su questa vicenda -prosegue la notaAnac ha svolto approfondite indagini, concluse a marzo con l'archiviazione".(Di venerdì 4 maggio 2018)