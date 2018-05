Ragusa | marijuana coltivata tra i peperoni | 3 arresti a Vittoria

Ragusa : drone scopre una serra di marijuana : Trovati 15 mila arbusti di cannabis sativa per un valore di diversi milioni di euro. Pomodorini e fave erano coltivati solo lungo il perimetro esterno -

Ragusa - sequestro 6 - 5 t di marijuana : 6.43 La Polizia di Stato di Ragusa ha individuato e sequestrato serre in cui erano coltivate 15.000 piante di cannabis sativa. La scoperta è stata possibile anche grazie all'utilizzo di un drone. Personale della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria hanno sequestrato complessivamente 6.500 chilogrammi di cannabis, per un valore stimato in diversi milioni di euro, e arrestato il coltivatore.

Ragusa - incensurato sorpreso con 100 grammi di marijuana : Un 18enne incensurato è finito ai domiciliari dopo esser stato sorpreso con 100 grammi di marijuana. Arrestato dai carabinieri di Ragusa.

Ragusa - coltiva marijuana in casa : arrestato : Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. In casa trovate tre piante di marijuana.

Ragusa - 330 chili di marijuana nascosti nel camion : La Polizia di Stato arresta, a Ragusa, due corrieri che trasportavano sul territorio ibleo 330 kg di marijuana.