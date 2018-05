Raggi | 12 5 apre fermata metro S Giovanni

Raggi : 12 maggio apre Metro C San Giovanni : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto durante una conferenza stampa in Campidoglio sulla linea C della Metropolitana. “Sabato 12 maggio apriamo la stazione San Giovanni della Metro C. Roma e l’Italia ricominciano a correre. Quello che succederà e’ che finalmente una parte importante della periferia romana sara’ messa in contatto con il centro. I cittadini ...

“La mia malattia…”. Sara Tommasi choc. Non ne ha mai parlato e - ora che gli eccessi sono solo un ricordo - si apre. Un altro coRaggioso passo verso una vita diversa : «Sto aiutando Sara Tommasi ad avere una nuova immagine. Adesso sta bene, è impegnata nella stesura di un libro che racconta tutta la sua storia. Sta guarendo grazie agli amici, alla vita giusta, quella vera qui, nel cuore dell’Umbria». Così un anno fa aveva parlato l’attrice e scrittrice Deborah Cattoni. Seguiva di persona i progressi di Sara, il suo recupero, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni. Un ritorno alla ...

Roma - gare sulle buche troppo lente. Raggi apre un’inchiesta interna : “Chi ha sbagliato deve pagare - pazienza è finita” : Virginia Raggi vuole trovare un colpevole per le buche a Roma. La sindaca della Capitale ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali. Nello specifico, vuole verificare perché sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da ...

Raggi apre a Salvini : «Si concentra sui poteri di Roma - è positivo» : La sindaca di Roma Virginia Raggi, regina Romana del M5s, apre a sorpresa ma non troppo a Matteo Salvini. Raggi commenta l'intervista del leader della Lega al Messaggero plaudendo al capo del...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...