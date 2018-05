Raggi | Metro C avrà stazioni in Centro

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Metro C - Raggi inaugura stazione San Giovanni il prossimo 12 maggio : Ultime notizie, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Virginia Raggi inaugura il 12 maggio la stazione della Metro C a San Giovanni, "continuiamo fino a Farnesina", tutte le novità e le stazioni (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:30:00 GMT)

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della metro C. Raggi : "Stazione museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Piccolo-Battaglia (PD) : Raggi chiarisca su Roma Metropolitane : Roma – Ilaria Piccolo e Erica Battaglia, rispettivamente consigliera comunale Dem e delegata all’assemblea Romana del Pd, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Solidarietà piena a tutti i lavoratori di Roma Metropolitane. Che stamattina a Piazza del Campidoglio hanno chiesto chiarezza sul destino della azienda municipalizzata, cardine dello sviluppo infrastrutturale di Roma”. “Lavoratori di comprovata ...

Giro d’Italia 2018 - il percorso ai Raggi X : tutte le 21 tappe e le date. Salite infernali - torna lo Zoncolan - 2 cronometro e arrivo a Roma : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa incomincerà il proprio viaggio in Israele, per la prima volta una grande corsa a tappa scatterà fuori dall’Europa. Si entra nella storia, ancora una volta l’evento organizzato da RCS Sport si preannuncia spettacolare e avvincente con tanti campioni al via e un percorso molto affascinante e impegnativo. Le prime tre tappe all’estero non ...