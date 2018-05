Ragazza di 16 anni stuprata dal branco e bruciata viva

India - Ragazza di 16 anni violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori : India, ragazza di 16 anni violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di fronte alla casa dei genitori: aveva infatti denunciato i suoi aggressori.Continua a leggere La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di […]

India - Ragazza di 16 anni violentata dal branco e bruciata viva davanti ai genitori : La giovanissima è stata violentata da un gruppo di uomini poi bruciata vive di fronte alla casa dei genitori: aveva infatti denunciato i suoi aggressori.Continua a leggere

#BentornataLamù - la Ragazza dello spazio torna su Telecapri dopo 30 anni : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T16:14:31+00:00 ROMA – Lamù compie 40 anni e per l’occasione torna su Telecapri dopo oltre 30 anni. L’anime è stato trasmesso in Italia per la prima volta nel 1983 da T.B.S., per poi essere replicato in varie regioni da emittenti locali. L’appuntamento con la ragazza dello spazio è dal lunedì al […]

Calabria - Ragazza di 12 anni si getta dal balcone e muore : Una tragedia è avvenuta nella regione Calabria ed esattamente nella provincia di Catanzaro. Una ragazzina di appena dodici anni ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal quinto piano del palazzo in cui abitava con la sua famiglia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del primo maggio, giorno di festa, che si è trasformato in un giorno di lutto e di dolore. Vediamo i primi dettagli che sono emersi dopo l'intervento delle forze dell'ordine ...

Ravenna - Ragazza di 17 anni in coma dopo la partita di rugby - il papà : 'Pregate per Rebecca' : 'Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca'. Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in ...

Due anni di arresti non sono bastati - 'beccato' a perseguitare un'altra Ragazza : ACQUI TERME - C'è cascato di nuovo Maurizio D. sempre per lo stesso motivo er cui era finito neiguai due anni fa. L'uomo era stato colpito da custodia cautelare per atti persecutori nei confronti ...

“Basta - non ce la faccio”. Il suicidio a soli 16 anni di una Ragazza apparentemente solare e sempre allegra. Una morte che ha fatto venire a galla l’orribile segreto che la tormentava da anni. La verità dietro quel gesto disperato : Una ragazza bella e solare, che si portava però dentro un segreto orribile, dal quale alla fine è rimasta schiacciata. Una morte assurda quella di questa giovane, che ha soli 16 anni si è tolta la vita tra lo stupore e la disperazione di amici e parenti. Ma quello che in un primo momento poteva sembrare solo un gesto folle, si è poi rivelato l’ultimo atto di un’esistenza tormentata e segnata dalle ripetute molestie da parte ...

Dakota Fanning - la Ragazza è un prodigio : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 aprile. Per capire chi è Dakota Fanning bisogna tornare indietro di quasi vent’anni. Come molti attori bambini, ha iniziato con gli spot pubblicitari, anche se spesso ai provini veniva scartata. Cercavano volti carini – e il suo lo era – e capelli lunghi – mentre lei li portava corti. «Ma fin da piccola ho sempre avuto la capacità di capire ...