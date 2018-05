Qualificata ma rifiutata “perché nera” - Fatima e i pregiudizi di un paese per vecchi : Fatima Sy (foto: Etv Marche) Certo l’integrazione bisogna cominciare a praticarla dai banchi di scuola. Difficile, se non impossibile, cambiare le carte in tavola nelle persone molto anziane, ormai (spesso tristemente) radicate nelle convinzioni e nei pregiudizi. Sempre che siano stati davvero gli ospiti a chiederne l’allontanamento: nessuno avrebbe mai detto nulla in faccia a Fatima Sy, una 40enne senegalese in prova come operatrice in una casa ...