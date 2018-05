Proprietà e benefici del gelso bianco

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il, il cui nome scientifico è Morus Alba, è una pianta originaria della Cina, già nei tempi antichi la pianta era coltivata per la produzione del legno, ottimo sia come combustibile che come materiale per la realizzazione di intarsi e botti, in quanto dotato di ottime doti di resistenza e robustezza. Sia i frutti che le foglie di questa pianta vengono usati nella medicina tradizionale da secoli: hanno un sapore agrodolce, e sono ricchi di acido malico e citrico, caroteni e vitamina C. I suoi frutti vengono utilizzati per trattare numerose patologie tra cui ipertensione, colesterolo alto e diabete. Altririguardano il trattamento dell’invecchiamento precoce, la perdita dei capelli e le vertigini. Ilcontiene vari antiossidanti ed è utile per trattare febbre, infiammazione, mal di testa, tosse e diarrea. Secondo uno studio condotto all’Università ...