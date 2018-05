Progetto ENTeR | un seminario internazionale sull' economia circolare nell' industria tessile

P7 uscirà durante il 2019 ma Remedy Entertainment sta lavorando anche a un altro Progetto : Per quanto Quantum Break non abbia fatto breccia nel cuore di tutta la critica e di tutti i giocatori, anche l'ultima fatica dei ragazzi di Remedy Entertainment ha dimostrato ancora una volta la voglia di sperimentare di una software house che però fatica a trovare un progetto in grado di coniugare alla perfezione un successo di critica e uno di pubblico.Dopo Max Payne, Alan Wake e per l'appunto Quantum Break, lo studio capitanato da Sam Lake ...