Produzione industriale | CSC | rimbalza a marzo e si stabilizza in aprile

Italia : CsC - Produzione industriale torna su sentiero di crescita moderata : Dopo il contributo nullo alla crescita del Pil a inizio 2018, nel secondo trimestre l'industria dovrebbe tornare quindi a dare un apporto positivo, rafforzando l'ulteriore espansione dell'economia ...

Giappone : Produzione industriale cresciuta del 2 - 2% in marzo : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,2% annuo, in deciso miglioramento rispetto al progresso dell'1,6% della lettura finale di febbraio , 2,...

USA - in aumento la Produzione industriale a marzo : Cresce oltre attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato registra una salita dello 0,5% dopo il +1% rivisto di febbraio , +0,9% il preliminare, , risultando superiore ...

Giappone - Produzione industriale di febbraio rivista al ribasso : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , è rimasta invariata su base mensile. Si tratta ...

Giappone : crescita Produzione industriale rivista all'1 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in febbraio la produzione industriale è cresciuta in Giappone dell'1,6% annuo, in rialzo rispetto all'1,4% della lettura preliminare ma sotto al 2,5% registrato in ...

Giappone - Produzione industriale di febbraio rivista al ribasso : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , è rimasta invariata su base mensile. Si tratta di una ...

Nel Regno Unito deludono Produzione manifatturiera e industriale : Ciò significa che tutti devono seguire la linea data dalla banca, perché eventuali deviazioni avranno conseguenze profonde, che potrebbero potenzialmente far deragliare la ripresa dell'economia ...

UK - delude la Produzione industriale di febbraio : Decelera la produzione nel Regno Unito, mentre frena quella manifatturiera . Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna , ONS, segnalano che l'indice della ...

Italia - a febbraio Produzione industriale in calo dello 0 - 5% su mese. Sale del 2 - 5% su anno : Teleborsa, - RiSale la china l'industria di febbraio. Lo rivela l' Istat che nel mese in esame vede la produzione industriale febbraio in calo dello 0,5% su mese , mentre Sale del 2,5% su anno . Nella ...

Italia - a febbraio Produzione industriale in calo dello 0 - 5% su mese. Sale del 2 - 5% su anno : RiSale la china l'industria di febbraio. Lo rivela l' Istat che nel mese in esame vede la produzione industriale febbraio in calo dello 0,5% su mese , mentre Sale del 2,5% su anno . Nella media del ...

Spagna - a febbraio balzo in avanti per la Produzione industriale : Teleborsa, - balzo in avanti per la produzione industriale spagnola del mese di febbraio. Secondo l' Ufficio di Statistica Nazionale della Spagna , INE , , si registra su anno un aumento della ...

Produzione industriale italiana in graduale risalita : Teleborsa, - La Produzione industriale italiana procede lungo un percorso di graduale risalita dopo le forti oscillazioni registrate in dicembre e gennaio , spiegate dalla particolare distribuzione ...

Giappone - la Produzione industriale rimbalza ma non centra le attese : Teleborsa, - E' vista in forte rimbalzo la produzione delle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice ...

Istat - Produzione industriale -1 - 9% a gennaio. +4 - 0% su anno : Roma, 19 mar. , askanews, L'indice destagionalizzato della produzione industriale, elaborato dall'Istat, è diminuito a gennaio scorso dell'1,9% rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istituto di ...