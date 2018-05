Processo Matteo Cagnoni Omicidio Giulia Ballestri | perito della difesa | Non è lui

Mafia : pm Di Matteo - Processo ha subito gravi ostacoli : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Il processo ha subito in questi anni dei gravi ostacoli". Così, il pm Nino Di Matteo parlando con i cronisti subito dopo la sentenza. "Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati accusati di essere politicizzati e, addirittura, di seguire finalità eversive - dice - N

Mafia : pm Di Matteo - Processo ha subito gravi ostacoli : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Il processo ha subito in questi anni dei gravi ostacoli”. Così, il pm Nino Di Matteo parlando con i cronisti subito dopo la sentenza. “Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati accusati di essere politicizzati e, addirittura, di seguire finalità eversive – dice – Nessuno ci ha difeso, la Corte d’assise evidentemente pensa che non sia così”. L'articolo Mafia: pm Di ...

Mafia : Processo trattativa - pm Di Matteo non ottiene permesso e non è in aula : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C’è un assente ‘eccellente’ all’ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l’applicazione per l’udienza di oggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza, ...

Matteo Cagnoni al Processo : uno show e una risposta per tutto Video : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di #Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...