Problemi Linkem oggi 4 maggio | rete non funziona e servizio clienti in panne

: Qualcuno ha problemi con Linkem nelle ultime ore? A me non va tipo dalle 18... - xedslove : Qualcuno ha problemi con Linkem nelle ultime ore? A me non va tipo dalle 18... - a_milici : RT @downdetectorIT: Dal 7:13 PM CEST ci sono problemi con Linkem. - OptiMagazine : Problemi #Linkemdown oggi 4 maggio: rete non funziona e servizio clienti in panne -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Serata conquella di. Non disservizi sporadici ma un vero e proprio down che sta riguardando una buona parte d'Italia. Dov'è che ildinona dovere da almeno un paio d'ore con malmenti via via sempre più seri?Ihanno iniziato a manifestarsi verso le ore 18 di questo pomeriggio e sono attualmente ancora in corso. Le regioni più colpite risultano essere quelle del nord Italia, ma pure in qualche città del centro Italia la connessione non funzionerebbe a dovere. Per quanto riguarda le isole e il sud Italia non ci sarebbero disservizi, come pure evidenzia il grafico delDowndetector.it.Con iin corso quali sono i riscontri forniti dal? A dire la verità, vista la diffusione notevole del down, sono in molti ad affermare di non riuscire a prendere la linea con un ...