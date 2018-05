Prevenzione della secchezza oculare femminile | anche a Napoli dal 2 al 31 maggio la

“Spesso agisce nell’ombra”. Scompenso cardiaco - nemico temibile e subdolo del cuore. L’importanza della Prevenzione : come informarsi : Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia ...

Vederci chiaro è questione di Prevenzione. Nasce OSVI - l'Osservatorio per la Salute della Vista : Secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78% della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a ...

Papa Francesco : cultura di Prevenzione primo passo per la tutela della salute : Roma, 28 apr. , askanews, Alle ore 11.30 di questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina ...

Giornata per la salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della Prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Giornata della salute della donna - Mattarella : “Cresca la cultura della Prevenzione” : “L’impegno per il progredire della cultura della prevenzione, l’incremento delle iniziative dirette alla crescita dell’educazione sanitaria, il continuo raggiungimento di traguardi diagnostici, costituiscono strumenti indispensabili per rafforzare l’attitudine alla pratica dei controlli periodici individuali, presidio e fondamento di una tutela piena di salute delle donne e, con essa, di tanta parte del capitale ...

Lilt Udine : i numeri della Prevenzione : 'La scienza ci insegna che guarire si può, ma ci dice anche che fare prevenzione è un dovere' sostiene il presidente Arpino.

Con il Carpi FC 1909 la 10a tappa del tour della Lega B per la Prevenzione delle frodi sportive : Per il rinnovamento del mondo del calcio bisogna mettere in campo politiche anche culturali, che il Credito Sportivo sostiene e supporta attraverso progetti come questo. "'Questi incontri ha ...

Settimana della Prevenzione del cancro al seno 2018 : bufala del cuore su Whatsapp? : Oggi 6 aprile sta prendendo corpo una nuova catena Whatsapp, in riferimento alla Settimana della prevenzione del cancro al seno 2018. Non sorprendetevi, dunque, se nel corso delle prossime ore doveste andare incontro ad un messaggio che in passato abbiamo riscontrato spesso e volentieri su Facebook ma che, per esperienza diretta, posso assicurarvi che in questa circostanza sta trovando la sua massima espressione attraverso la popolarissima di ...

Misure urgenti per la Prevenzione e la lotta contro la diffusione nel territorio comunale della "Processionaria del pino" : ... tra le quali si annoverano, a puro titolo esemplificativo, le aree verdi di pertinenza del CE.DIR., nonché il verde incluso nelle aree cimiteriali; Settore "Urbanistica, Cultura, Sport": verde di ...

Tumori : Fedagri e Lilt insieme per insegnare ai ragazzi le regole della Prevenzione : L’importanza di corretti stili di vita e scelte alimentari nella prevenzione delle principali malattie tumorali. È stato questo il tema al centro di una iniziativa che ha visto protagonisti oggi a Roma la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) e la Fedagri-Confcooperative, che hanno organizzato una giornata formativa rivolta agli studenti dell’Istituto Salesiano Pio XI. L’iniziativa, che si è svolta nell’ambito ...

PSYCHO CRIME - A Bari un grande evento sul tema della Criminologia - Prevenzione - Sex Crimes e Violenza : Durante il convegno verranno analizzati anche casi reali, di cronaca nera, direttamente seguiti dai professionisti protagonisti del convegno, con una particolare attenzione agli aspetti psicologici, ...

Prevenzione glaucoma - Open Day della Fondazione Gemelli : Roma, 14 mar. , askanews, Prima causa mondiale di cecità irreversibile, il glaucoma non viene diagnosticato in un caso su due. La Fondazione Policlinico A. Gemelli scende in campo anche quest'anno per ...

Malattie urologiche. Ecco il decalogo della Prevenzione Siu : Roma, 13 mar. , askanews, In Italia sono dieci milioni i pazienti alle prese con Malattie urologiche. Eppure ancora oggi si fa poca prevenzione. Visite mediche e di controllo andrebbero fatte sin ...

Vaccini - ‘un check-up per l’Italia’ : forum per la promozione e la Prevenzione della salute : È scaduto sabato 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E domani 12 marzo le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico ”Un check-up per ...