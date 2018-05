Praga | niente finale per Camila Giorgi

Tennis - WTA Praga 2018 : niente finale per Camila Giorgi. L’azzurra sconfitta in tre set da Mihaela Buzarnescu : sconfitta con tanti rimpianti per Camila Giorgi nella semifinale del torneo WTA di Praga. Sulla terra rossa ceca la 26enne di Macerata cede in tre set alla rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 dopo una battaglia di quasi due ore e mezzo di gioco. Partenza sprint di Giorgi, che strappa il servizio nel secondo game alla rumena e si porta a condurre per 2-0. L’azzurra, però, ha un ...