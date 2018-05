POMERIGGIO 5 | GAFFE NEL COLLEGAMENTO CON GRANDE FRATELLO Video | Matteo Gentili | “Angelo

Parolacce a POMERIGGIO 5/ Gaffe durante il collegamento per il processo Logli : Barbara D'Urso si scusa : Parolacce in diretta a Pomeriggio Cinque: il collegamento con l'inviata per il processo Logli finisce male. Barbara D'Urso si scusa col pubblico: "Purtroppo accade anche questo"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:48:00 GMT)

BARBARA D'URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : critiche per Striscia La Notizia e nuova gaffe : BARBARA d’Urso-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:15:00 GMT)

La gaffe di pelliccetta a POMERIGGIO 5 : Negli studi di Pomeriggio Cinque, si continuano a consumare attimi di trash! La signora divenuta famosa per la pelliccetta stinta, ha confuso Adriano Pappalardo con Pino Daniele! Sentite come si sono svolti i fatti! Il programma Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, non smette di mandare in onda perle di trah. Qualche mese fa, nel suo salotto ha ospitato la signora della “pelliccetta scagnata”, divenuta famosa per aver ...