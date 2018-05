Pokemon GO : è l'ultima occasione per catturare Latios e Latias nelle rispettive regioni : Agli allenatori di tutto il mondo rimane ancora qualche giorno di tempo per catturare Latios e Latias nelle rispettive regioni, riporta Gamespot.Come possiamo infatti vedere, le due creature leggendarie saranno disponibili nelle rispettive regioni fino a martedì 8 maggio, conviene dunque affrettarsi nel caso si sia interessati alla loro cattura. Infatti dopo tale data si scambieranno le regioni, per cui da quella data in poi i giocatori in ...