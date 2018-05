Poesia e ironia | “Parliamone” di Fabrizio Buratto

gqitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Parliamone edito da LietoColle, è la raccolta di poesie scritte daper interloquire con chi ama mettersi a un tavolo davanti a un generoso bicchiere di vino, curioso di comunicare per capire qualcosa in meno di se stesso e di chi ci sta davanti. “Non si scrive solo per ispirazione personale,” spiega l’autore. “In ogniaffronto temi su cui ho riflettuto molto e nell’epoca del Mi Piace vorrei si facesse attenzione a recuperare i perché. Vorrei andare oltre la logica del brutto o bello, con te o contro di te, altrimenti non si arriva da nessuna parte”. Il recupero della dimensione del dialogo non significa essere per forza afferrare una verità o essere d’accordo se non nell’intenzione di tornare a comunicare: mezzo e non fine del nostro essere animali razionali. Ogni uomo trascina un carrello della spesa e vive in ironica solitudine il suo rapporto con Dio, il ...