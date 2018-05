Più lavoro e meno tempo in famiglia per i manager italiani

Lavoro Usa : indici da tenere d'occhio sono quelli Più ignorati : Si tratta di una percentuale inferiore all'intervallo tra il 4,3% e il 4,7% che la Federal Reserve considera come la media di lungo periodo dell'economia. La Fed prevede inoltre che la ...

Il lavoro diventa sempre Più ‘smart’. E in Italia? : Un tempo c’erano gli uffici. Belli o brutti, che tu fossi un banchiere o uno del marketing ci entravi alle 9 del mattino e ne uscivi alle 18. Ecco, a intuito quel mondo è finito: siamo di fronte a un fenomeno di dematerializzazione degli uffici, meglio dire della loro necessità come sito operativo di lavoro, sta venendo meno in occidente. Persino l’Italia, che nella classifica dell’Organizzazione Mondiale del lavoro (Ilo) risulta ultima in ...

Trovare lavoro : a quale età è Più facile : Una ricerca Intoo , Gi Group, mostra come per gli over 50 non sia un'impresa impossibile. I settori più richiesti

In Germania i robot hanno creato Più lavoro di quanto ne hanno distrutto : In Germania la digitalizzazione ha creato più posti di lavoro di quanti ne abbia distrutti, sostituendo soprattutto le mansioni più ripetitive in favore di posizioni meglio qualificate e più pagate. ...

Il boom dell’intelligenza artificiale - ombre su sicurezza e lavoro. Serve Più conoscenza critica : È il tempo dell'intelligenza artificiale, su cui si sfidano le superpotenze, dagli Usa alla Russia delle manipolazioni di Putin, dalla Cina che ambisce nell'arco di pochi anni a superare l'America alla Ue che si prepara a stanziare 2 miliardi di euro entro il 2020 per colmare il gap con gli altri "grandi" hi tech.È una dimensione dell'innovazione oramai tanto diffusa nel discorso pubblico e nelle pratiche economiche da essere ...

Lavoro - Codacons : disoccupazione giovanile tra le Più alte in UE : Cala la disoccupazione giovanile a marzo, con il tasso che scende al 31,7% toccando i minimi dal 2011. Numeri tuttavia "lontanissimi dal resto d'Europa , dove per i giovani la disoccupazione si ferma ...

Lavoro - Istat : in Italia l'occupazione al livello Più alto dal 2008 : Sono dati positivi quelli sul Lavoro forniti oggi dall'Istat, secondo cui a marzo la disoccupazione è rimasta stabile all11%, sui livelli più bassi da settembre del 2012, anche se di 5 punti sopra a quelli del periodo pre-crisi. Tra i giovani un calo al 31,7%, di 0.9 punti percentuali sul mese di febbraio e il tasso più basso da dicembre 2011.C'è poi un'occupazione in salita di cui tenere conto, con un 58.3% che non si vedeva dal 2008 e una ...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono Più sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Vite spezzate sul lavoro. Tragedie che non devono ripetersi. Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo maggio, la festa dei lavoratori, alla salute e sicurezza dicendo 'Basta morti' nelle fabbriche, nei ...

Netflix già a lavoro su La Casa di Carta 3 - la terza stagione sarà “brutale e potente - Più grande delle prime due” : Dopo l'annuncio della produzione de La Casa di Carta 3 da parte di Netflix, arrivato in seguito al clamoroso successo internazionale della serie spagnola sulla piattaforma streaming, cresce la curiosità sul seguito della storia della rapina alla Zecca di Stato spagnola da parte di otto improbabili rapinatori. I nuovi episodi non arriveranno prima del 2019, ma il cantiere della terza parte de La Casa de Papel è già aperto, come ha confermato ...

Più lavoro per i pompieri nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Garanzia giovani sempre Più un flop : solo uno su 5 trova lavoro - 60% delle offerte sono stage : Garanzia giovani si dimostra, per l'ennesima volta, un flop. Stando ai dati diffusi da Anpal, nel corso del 2017 solo un giovane su 5 ha trovato un lavoro retribuito mentre il 60% ha potuto usufruire solamente di tirocini formativi che nella maggior parte dei casi non si sono trasformati in una reale opportunità lavorativa.Continua a leggere

Primo maggio : appello dei sindacati per Più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

