meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: Pirozzi si dimette da sindaco: 'Ma non abbandono Amatrice' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Pirozzi si dimette da sindaco: 'Ma non abbandono Amatrice' - sono_francesca : RT @Adnkronos: Pirozzi si dimette da sindaco: 'Ma non abbandono Amatrice' - oscarvalle1984 : RT @Adnkronos: Pirozzi si dimette da sindaco: 'Ma non abbandono Amatrice' -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Roma, 4 mag. – (AdnKronos) – Sergiodi Amatrice, colpita dal violento sisma del 24 agosto 2016, oggi lascia il Comune, sidalla carica di primo cittadino e consegna la gestione amministrativa della comunità al viceFilippo Palombini., eletto al consiglio regionale del Lazio nella recente tornata elettorale, per questioni di incompatibilità ha dovuto fare una scelta. “Una scelta che non significa ‘’ ma rinascita” come precisa più volte lui stesso in una lettera indirizzata ai suoi concittadini. “Era il 4 maggio del 2009 (esattamente 9 anni fa) quando decisi, spinto da un gruppo di ‘amici’, a candidarmi alla carica didel ‘mio’ borgo. – si legge nella lettera di– Abbandonai il mondo professionistico del calcio, le mie ambizioni personali, per ...