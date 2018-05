Pirozzi lascia Amatrice | ' Da sindaco impossibile salvarla'

Amatrice - Pirozzi lascia l’incarico da sindaco per fare il consigliere regionale. “Un atto di amore verso la mia terra” : Governa la città di Amatrice dal 2009. È diventato uno dei simboli della “ricostruzione” del Centro Italia dopo i terremoti del 2016 e del 2017, inciampando in un’indagine per il crollo di una palazzina e in un paio di polemiche legate a Mussolini, Ius Soli e “mamme che devono tornare a fare le mamme”. E alle ultime elezioni ha deciso di capitalizzare la sua storia politica candidandosi alla guida della regione ...

Incompatibilità con l'impegno da consigliere regionale. "Non si tratta di un abbandono, ma di un ulteriore atto di amore verso la mia terra"

