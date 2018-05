Piccola guida ai concerti dell’estate 2018

Piccola guida per distinguere fake news - promesse e sbruffonate : Si tratta di un fenomeno in parte nuovo, perché frutto anche della rivoluzione del mondo informativo portata dalla Rete. Ma perché se ne parli in modo informato c'è bisogno di avere chiaro con ...

Guidate la Piccola Anna nel mondo dei sogni in Dream Walker : Dream Walker è un casual game a metà tra un puzzle e un autorunner in cui dovrete guidare Anna attraverso un mondo onirico. Il gameplay proposto da Playlab è caratterizzato da ritmi lenti e da un mondo surreale da esplorare attraverso sogni e incubi, guidando la protagonista lungo un percorso sospeso nelle tenebre. L'articolo Guidate la piccola Anna nel mondo dei sogni in Dream Walker è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.