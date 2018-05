blogo

: Piazzapulita, Formigli interroga di nuovo Salvini: 'C'è un veto verso il programma? Ci… - tvblogit : Piazzapulita, Formigli interroga di nuovo Salvini: 'C'è un veto verso il programma? Ci… - falcions85 : A #Piazzapulita Corrado Formigli si rivolge nuovamente a Matteo Salvini: 'Esiste un veto della Lega verso il progra… - marino29b : RT @GianninoilGreco: Ma quanto è piddino #Formigli?!? #Piazzapulita -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nessuna risposta,appello. Corradosi rivolge ancora a Matteochiedendo al leader del centrodestra per quale motivo la Lega continui a rifiutare gli inviti a.La settimana scorsa il giornalista aveva raccontato come non sia il soloa non partecipare aldi La7, ma tutti i rappresentanti del partito, sindaci di paese compresi.prosegui la letturadi: "C'è unil? Ci risponda" pubblicato su TVBlog.it 04 maggio 2018 04:30.