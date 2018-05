Perchè Twitter ha chiesto ai suoi utenti di cambiare password?

laragnatelanews

: Ieri su Twitter. Giusto perché siamo ancora senza governo ?? #checosacisiamofatti | #cccsf 01.06.2018 Grazie mille… - MattiaBriga : Ieri su Twitter. Giusto perché siamo ancora senza governo ?? #checosacisiamofatti | #cccsf 01.06.2018 Grazie mille… - RadioItalia : 'Non mi avete fatto niente Non avete avuto niente Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre' @MetaErmal - Non… - MattiaBriga : Vabbè non ce la posso fa ?? Vi spoilero un pezzetto di cover perché c’ho l’ansia ?? #BrigaNewAlbum ?? -

(Di venerdì 4 maggio 2018) In un mondo sempre più connesso è naturale che il tema della sicurezza online e della privacy sia costantemente al centro dell’attenzione, ma negli ultimi mesi l’argomento si è fatto particolarmente caldo in seguito allo scandalo che ha coinvolto la società Cambridge Analytica, che avrebbe raccolto i dati di milioni diFacebook per influenzare l’opinione di milioni di persone durante importanti campagne elettorali. Dopo l’ennesimo datagate messo in luce da inchieste giornalistiche non c’è da stupirsi se le principali aziende hi-tech sono ancor più del solito sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica e non solo. Ed è in un contesto del genere che la nota piattaforma social, ha deciso di mettere al corrente imilioni dinel mondo di un bug, ormai risolto, che ha messo a rischio la loro privacy. Ed è per ...