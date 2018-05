Perché Marco Martens viene chiamato il Patch Adams delle buche stradali

agi

(Di venerdì 4 maggio 2018) Su Internet lo chiamano “pagliaccio”, lui preferisci definirsi “Patch Adams” per il suo camice bianco e per la lunga esperienza con i bambini cui spiega il codice della strada. È Marco Martens, ingegnere grillino, l’ultimo acquisto della giunta Raggi. Il suo sarà un compito arduo: occuparsi del drammadi Roma. Ma Martens non si lascia spaventare: “Ho un’esperienza ventennale per quanto riguarda le strade”, ha spiegato a Repubblica. “Gli ultimi tre anni li ho passati tra il golfo Persico e l’Oman. A Riyad, per il Camel Festival, ho raddoppiato tutte le strade del percorso della gara con i cammelli. Per loro quell’evento vale come il nostro Festival di Sanremo. Ho raddoppiato tutte le strade a carreggiata unica in cui si registravano ogni anno decine di morti. Salvo vite ...