Perché il Premio Nobel per la Letteratura non ha senso

Il premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato : ecco Perché : Il premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato: lo ha deciso l’Accademia svedese lo ha deciso in seguito allo scandalo relativo alle molestie sessuali che l’ha coinvolta. Jean-Claude Arnault, infatti, marito della poetessa Katarina Frostenson, fotografo e membro della setssa Accademia, avrebbe molestato negli anni 18 donne, tra cui anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia. Il vincitore dell’edizione 2018 del premio ...

Inps - premio nascita alle mamme straniere/ Milano - Bonus 800 euro a tutte : ecco perchè : Il Bonus nascita da 800 euro erogato dall’Inps va dato anche alle mamme straniere. La Corte di Appello di Milano ha confermato il contenuto dell’ordinanza precedente(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:21:00 GMT)