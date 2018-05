Per Trame Sonore 2018 | 300 artisti e 200 concerti fra cortili e sale dipinte

Beautiful - anticipazioni americane e trame future maggio 2018 : Bill manipola tutti Per avere Steffy : Iniziamo le anticipazioni americane di Beautiful di maggio 2018 con Bill Spencer che sarà nuovamente sul piede di guerra: nelle trame future della soap opera, il cattivissimo Spencer non perderà tempo e dopo essersi ripreso dall'agguato in cui verrà sparato, metterà a punto un nuovo piano per convincere Steffy a stare insieme a lui. Esatto, sarà proprio questo lo scopo di tutte le sue manipolazioni e non si salverà nessuno, neanche i suoi figli: ...

Il Segreto - trame maggio : Marcela lascia Matias e Puente Viejo - ecco Perchè Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della lite tra Hipolito e Dolores Miranar [Video]. Le ultime novita' svelano che Marcela spezzera' il cuore di suo marito Marcela con una decisione choc. Anticipazioni Il Segreto: Matias e Marcela salvano la vita di Beatriz Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il Segreto, trasmesse a ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : l’amica di Sebastian è una Pericolosa hacker? : Sebastian Lund è il protagonista dell'episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2, in onda stasera, 28 aprile. Lo scienziato forense è a capo dell'indagine che riguarda l'uccisione di un impiegato della marina durante un evento di cosplayers. Si scopre che lui aveva ricevuto un messaggio anonimo in cui qualcuno lo avvisava del pericolo. Quel qualcuno si rivelerà Adrian, una sua ex compagna di liceo del quale era innamorato. Peccato che la ragazza ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - trame 28 aprile e 5 maggio : un Natale da ricordare Per Sam : Il Natale è alle porte nell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Stasera, 28 aprile, andrà in onda l'undicesimo appuntamento della stagione in cui i nostri agenti, tra addobbi natalizi e regali vari, devono indagare sul caso della settimana. Quando un blackout colpisce l'area ovest di Los Angeles, il team NCIS scopre che potrebbe non essersi trattato di un incidente. L'aria natalizia colpisce tutti in maniera diversa. Per Sam, in particolare, ...

Un posto al sole - trame prossima settimana : una scoPerta inquietante : Anticipazioni Un posto al sole, 30 aprile-4 maggio: il segreto di Anita Un posto al sole martedì non andrà in onda per lasciare spazio al concerto del primo maggio. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che la scoperta inquietante di Vittorio avrà serie conseguenze sulla sua vita. Anita non ha metabolizzato le rivelazioni sulla vera identità di suo padre ed è fredda e scostante anche con Vittorio. La ragazza ...

Il Segreto - trame giugno : Julieta lascerà Saul Per colpa di Prudencio Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata al rapimento di Beatriz [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che Prudencio mettera' in moto un piano per dividere Saul e Julieta. Anticipazioni Il Segreto: Saul in carcere per colpa di Prudencio Le trame dei nuovi episodi de El Secreto de Puente Viejo [Video] in programma a giugno sulle reti Mediaset rivelano ...

Il Segreto - trame settimana 30/4 : Aquilino rapisce Beatriz Per stuprarla Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata al salvataggio di Matias [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che andra' nelle puntate in onda dal lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio. trame Il Segreto dal 30 aprile: Prudencio sabota Julieta, Aquilino stupra Beatriz? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, ...

NCIS 15 su Rai2 manda Torres e Bishop sotto coPertura come coppia : trame episodi del 22 e 29 aprile : Anche questa sera verrà proposto un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2: la trasmissione della serie con Mark Harmon, di recente rinnovata per una sedicesima stagione dall'emittente americana CBS, continuerà anche oggi come sempre con un appuntamento in prima visione per l'Italia. Ad andare in onda oggi, domenica 22 aprile, sarà l'episodio 15x11 intitolato in lingua originale "High Tide" e proposto in italiano col titolo tradotto di "Oltre la ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 21 e 28 aprile : Pride e il suo team nell’oPerazione Colossus : La serata crime prosegue con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 21 aprile, andrà in onda l'episodio 4x11 in cui la squadra di Pride finisce per collaborare con un'operazione sotto copertura dell'ATF. Quest'ultima stava lavorando a una missione top secret con la CIA denominata Colossus. Inizialmente Pride si tirerà indietro, ma successivamente deciderà di prender parte all'operazione, dirigendo le indagini del caso. Anche Sebastian avrà la sua ...

Ultimi appuntamenti con Le regole del delitto Perfetto 4 su Fox prima del finale di stagione : trame del 17 e 24 aprile : È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: la serie con Viola Davis sarà in onda anche nella serata di questo martedì 17 aprile con un episodio ancora inedito in Italia. Trasmessa su Fox dallo scorso 13 marzo, la seconda metà della quarta stagione della serie, nota anche col titolo originale di How to Get Away with Murder, è ormai agli sgoccioli: quelli di stasera e della prossima settimana sono gli ...

In NCIS 15 su Rai2 un senatore americano e suo figlio sono in Pericolo : trame episodi del 15 e 22 aprile : Anche questa sera sarà tempo di un nuovo appuntamento con NCIS 15 su Rai2: la serie crime targata CBS sarà in onda nella serata di questa domenica 15 aprile con un episodio ancora inedito in Italia, come sempre quindi in prima visione. L'episodio in onda oggi, nello specifico, è il decimo della quindicesima stagione della serie e si intitola "Vecchi trucchi e nuove strade" in italiano, mentre negli Stati Uniti è stato trasmesso col titolo di ...

Il Segreto - trame spagnole : addio a due Personaggi storici - ecco chi andrà via Video : Nelle puntate de Il Segreto [Video] che stanno andando in onda in Spagna, Nicolas si trova in guai seri. Per quale motivo? L'Ortuno, a causa del suo impulso, è stato condannato a morte. Stando agli spoiler che arrivano da terra iberica, il fotografo ha ucciso l'assassino della moglie Mariana. Il malvivente arriva in paese per essere presente al Processo che lo vede imputato. Il padre di Juanita, però, non riesce a sopportare che quest'uomo abbia ...