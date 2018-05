Per sempre Angel | circuito di Jerez intitolato a Nieto

Amatrice - la lettera di addio del sindaco Pirozzi : «Resterò Per sempre con la mia terra» : Era il 4 maggio del 2009 , esattamente 9 anni fa, quando decisi, spinto da un gruppo di 'amici', a candidarmi alla carica di sindaco del 'mio' borgo. Abbandonai il mondo professionistico del calcio, ...

Amatrice - la lettera di addio del sindaco Pirozzi : 'Resterò Per sempre con la mia terra' : Era il 4 maggio del 2009 , esattamente 9 anni fa, quando decisi, spinto da un gruppo di 'amici', a candidarmi alla carica di sindaco del 'mio' borgo. Abbandonai il mondo professionistico del calcio, ...

Badminton - i ranking mondiali aggiornati. Viktor Axelsen sempre più primo - che balzo Per Kevin Strobl e Silvia Garino! : Al termine della settimana dedicata alle rassegne continentali, sono stati rilasciati questa sera i nuovi ranking mondiali del Badminton. Andiamo a vedere cosa è cambiato in vetta alle cinque classifiche e, soprattutto, come è variata la classifica degli italiani el termine degli Europei di Huelva. SINGOLARE MASCHILE Il campione d?Europa, il danese Viktor Axelsen, è sempre più primo nella classifica mondiale. Rosario Maddaloni, nonstante ...

Perché Telegram è sempre nei guai : Qualunque cose si pensi di Telegram?, la nota app di messaggistica cifrata, un dato è sicuro: è sempre di più al centro dell’attenzione. Citata in indagini su terrorismo; perché utilizzata dall’Isis? e da filo-jihadisti; perché messa al bando in Russia e in Iran; perché dovrebbe lanciare una sua criptomoneta? basata su tecnologia ...

Grande Torino : Per sempre campioni - Per sempre giovani : Com'è difficile, ogni volta, immaginare quel giorno, quel 4 maggio del 1949. La tragica fine di un sogno, uno dei più belli, uno dei più intensi. L'Italia rinasceva, ricostruita sulle macerie di una guerra assurda. E il calcio, con le sue utopie e i suoi miti, i prati restituiti al verde, aiutava ad andare avanti, a credere. C'era la speranza, sì la speranza, in quel pallone che rotolava verso nuovi e più ...

Istat - Italia sempre più vecchia : “Nel 2065 popolazione calerà di 6 - 5 milioni. Per le donne vita media sopra i 90 anni” : Sei milioni e mezzo di abitanti in meno. Come se le province di Milano, Torino e Bologna sparissero in un istante. È la previsione fatta dall’Istat per il 2065: fra 47 anni la popolazione Italiana sarà di 54,1 milioni, contro gli oltre 60 dell’anno scorso. Non si inverte, quindi, il trend negativo confermato dal saldo fra nascite e morti degli ultimi anni (-183mila nel solo 2017). In compenso la vita media arriverà a 86,1 anni per ...

Perché un Paese ricco non ha - sempre - il passaporto più forte : L'Arabia Saudita, che si colloca tra le prime 20 maggiori economie del mondo, ha accesso a 70 Paesi senza visto o visto all'arrivo, dietro Botswana , 78, Colombia , 112, Samoa , 118, Il nodo della ...

Destiny 2 ha registrato il miglior lancio di sempre Per un gioco Activision su PC : A quanto pare Destiny 2 ha fatto breccia nel cuore dei giocatori PC, stando a un documento di Activision preparato in vista della conferenza dedicata ai risultati finanziari.Come riporta PCGamesN, Destiny 2 ha registrato il miglior lancio di sempre per un gioco Activision su PC, mentre su console il gioco è stato il secondo più redditizio dell'anno, dopo Call of Duty: WWII.Nel corso dell'anno fiscale terminato il 31 marzo scorso, l'editore ha ...

Roma-Liverpool fa la storia : è l’incasso più alto di sempre Per un’italiana : Il match tra i giallorossi e i Reds ha fatto registrare il record di incassi per una squadra italiana per la terza volta in stagione: superata subito Inter-Juventus. L'articolo Roma-Liverpool fa la storia: è l’incasso più alto di sempre per un’italiana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

«The Handmaid's Tale» rinnovata Per una terza stagione sempre su TIMVISION : The Handmaid’s Tale, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, è stata rinnovata per una terza stagione, che arriverà in esclusiva per l’Italia nel 2019 sempre su TIMVISION. <p styl...

Roma - adesso inizia un ciclo vincente : Di Francesco fantastico - i giovani Per puntare sempre più in alto : Si è concluso il ritorno valido per la semifinale di Champions League, successo per 4-2 della Roma contro il Liverpool che però non basta per staccare il pass per la finale. La Roma subito in svantaggio con Manè, poi la reazione e l’autogol di Milner, Wijnaldum sembra chiudere definitivamente i conti, poi la reazione con il gol di Dzeko e la doppietta di Nainggolan, la squadra di Di Francesco recrimina per due rigori non fischiati. Ma la ...

Aida Nizar - ecco Perché ha sempre in mano una penna al Grande Fratello : Aida Nizar , la concorrente spagnola del Grande Fratello 15 , porta sempre con sè una penna . Ma perché ? I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che Aida sin dalla sua entrata nella ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Croce e delizia del reality : Perché ha sempre una penna in mano? : Aida Nizar, Grande Fratello 2018, Croce e delizia del reality: perché ha sempre una penna in mano? Svelato l'arcano ed i dubbi su Malgioglio e Barbara d'Urso.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:16:00 GMT)

Napoli - Decibel saluta l'amico Reina 'Sarà Per sempre nel tuo cuore' : Un lungo saluto quello di Daniele 'Decibel' Bellini, lo speaker del calcio Napoli molto amico dei calciatori azzurri che su Instagram ha voluto salutare personalmente Pepe Reina, prossimo all'addio ...