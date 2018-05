Pensionati | a luglio la quattordicesima! Ma non spetta a tutti

Blastingnews

: Torna a Vieste l’11 luglio il “CAROSELLO” dei pensionati - OndaradioGargan : Torna a Vieste l’11 luglio il “CAROSELLO” dei pensionati - OndaradioGargan : Torna a Vieste l’11 luglio il “CAROSELLO” dei pensionati -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Da anni ormai molti #italiani ricevono nel mese diuna mensilita' aggiuntiva, la #quattordicesima. Rispetto alla tredicesima che normalmente si percepisce a dicembre, la quattordicesima nonperché legata a determinati parametri reddituali e anagrafici che recentemente hanno subito modifiche e variazioni che hanno allargato il campo di applicazione di questa mensilita' aggiuntiva. Ma come si fa a sapere se effettivamente la quattordicesima sara' o meno percepita e come fare per riceverla nel momento in cui si crede di averne diritto? Nessuna istanza Va detto che la quattordicesima viene erogata in soluzione unica ao a dicembre per quanti raggiungono l’eta' utile dopo il 1°. Infatti un primo requisito da rire per poter rientrare nel perimetro di applicazione della mensilita' aggiuntiva è aver compiuto 64 anni di eta'. La ...