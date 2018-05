Pd | Veltroni contro la linea Renzi | “Un errore l’Aventino Bisognava proporre Cantone per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) Raffaelecome presidente del Consiglio ed Emma Bonino alla presidenza del Senato. Il dopo 4 marzo, Walterlo avrebbe affrontato così, rilanciando con “qualcosa di innovativo”. Il fondatore del Pd ha spiegato a Otto e mezzo quali avrebbero dovuto essere, a suo avviso, le mosse del partito dopo la batosta nelle urne. Punto numero uno: “Avrei candidato a presidente del Senato Emma Bonino, che il M5S aveva candidato al Quirinale, e gli avrei chiesto se ci stavano”. Punto numero due: “Poi sarei andato da Mattarella a dirgli ‘Scegli una persona di qualità’. Un uomo come Raffaele“. Insomma l’Aventino voluto da Matteo, un tempo ‘coccolato’ dae ora distante dall’ex segretario, è “sbagliato”, anche perché il “M5s non è come la Lega”. Attorno a una figura come ...