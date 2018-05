Governo Pd-M5s - Paragone : “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” : A Piazzapulita (La7) Gianluigi Paragone, pungolato da Peter Gomez, risponde in studio alle affermazioni di Ettore Rosato. L'articolo Governo Pd-M5s, Paragone: “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che per quanto ci riguarda, per noi Di Maio non può fare il premier"

Pd : Rosato - Renzi non intende ritirare dimissioni : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – "Renzi è in campo. Perché non si può abdicare dall'essere un leader. Ma non credo, anzi non è nei programmi di Renzi" tornare segretario, "lo ha ripetuto molte volte". Ettore Rosato risponde così a Carta Bianca a chi gli chiede se Matteo Renzi potrebbe ritirare le dimissioni da segretario come gli viene chiesto da settori del Pd e da militanti.

Governo - Rosato : "Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c'è progetto per governare con loro" : "incompatibili". Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: "Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c'era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del

Rosato a Toninelli - Pd non è ruota scorta : ANSA, - ROMA, 19 APR - "Caro @DaniloToninelli non siamo la ruota di scorta di nessuno, nemmeno delle mancate vostre intese con la #Lega. Non è sufficiente sbianchettare il programma elettorale per ...

Governo : Rosato - Pd responsabile ma non servo sciocco di Di Maio : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – "Noi vogliamo assumerci le responsabilità ma non suicidare il partito o fare i servi sciocchi di chi dice 'per me la Lega o il Pd sono la stessa cosa'. Se facessimo il Governo con questi, avremmo perso qualunque senso valoriale". Così il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Tra Pd e M5S "non c'è nessun disgelo

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...

Salvini duro con M5s. E Di Maio avverte : 'Pochi giorni e passo al forno Pd'. Rosato : 'Non se ne parla' : Il leader della Lega ai 5 Stelle: 'Rispettino il voto degli italiani, non si può dire sempre no'. Altrettanto dura la replica: 'Qualche altro giorno poi un 'forno' si chiude' -

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : "Stiamo all'opposizione - perché alternativi al M5S". "Ma non a Forza Italia" : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. "Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia" – osserva Travaglio – "Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a

Governo - Rosato vs Belpietro : "M5s non credibile". "C'era un segretario Pd che aveva promesso di ritirarsi e non l'ha fatto" : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Quest'ultimo ripete che il suo partito è alternativo al M5S, motivo della scelta dem di stare all'opposizione. E sull'accordo con Berlusconi nella passata legislatura, puntualizza: "Berlusconi ha dato un piccolo contributo con 10 senatori che ci mancavano, ma era il Governo del Pd, non di Berlusconi. Qua

Governo : Rosato - Pd non lavora a esecutivo presidente : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – "Smentisco qualsiasi ipotesi di Governo del presidente. Il Partito democratico non sta lavorando ad alcun Governo del presidente". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd parlando con i giornalisti alla Camera.

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...