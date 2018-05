Pd | Renzi a Piazzapulita | “Giusto confrontarsi | ma non tradire mandato cittadini”

ilfattoquotidiano

: 'Giusto confrontarsi ma non bisogna tradire il mandato dei cittadini' L'intervista di #Piazzapulita a @matteorenzi… - PiazzapulitaLA7 : 'Giusto confrontarsi ma non bisogna tradire il mandato dei cittadini' L'intervista di #Piazzapulita a @matteorenzi… - PiazzapulitaLA7 : 'Renzi ha fatto una intervista a @chetempochefa e ha detto la sua, come tanti di noi facciamo' @Ettore_Rosato… - hadeler49 : RT @valy_s: A #piazzapulita, #Casini.. il più furbo di tutti S’è fatto mettere da #Renzi in uno dei collegi più sicuri, (in cambio della su… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Luca Bertazzoni di(La7) ha intervistato Matteoalla vigilia della direzione del Pd. Delegittimare Maurizio Martina? “Ma perché? Io davvero francamente non capisco tutte queste polemiche”. Ha detto Matteonell’intervista realizzata il 1° maggio e mandata in onda giovedì sera a, a proposito delle tensioni nel Pd dopo la partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. “Io faccio un’altra vita rispetto a prima, e mi scappa un po’ da ridere e forse anche da restarci male, pensando a tutte le polemiche che ci sono costantemente tutte le volte che apro bocca. Due mesi di silenzio, ho fatto un’intervista e ho detto una cosa che sinceramente mi sembra nemmeno poi così particolarmente interessante”, ha aggiunto. L'articolo Pd,: “Giusto, ma non...