Pd | Martina | esce più forte e unito da Direzione

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Pd - Martina : 'Chi ha vinto le elezioni dica se riesce a governare' : "Chi ha vinto le elezioni dica se riesce a governare": lo ha dichiarato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, nel secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : ... una categoria di peso per ora a lei poco congeniale, anche se l'azzurra ha ceduto soltanto al cospetto di Milica Mandic , la migliore al mondo della sua categoria. Gli italiani sanno di potersi ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : Dopo la scorpacciata di podi in occasione dell’Egypt Open, la squadra italiana ha intenzione di rendere ancor più promettente questo avvio di stagione in Bulgaria con il Sofia Open 2018, che andrà in scena sabato 3 e domenica 4 marzo. Nove atleti azzurri saliranno sul tatami per andare a caccia del podio in un torneo di categoria G1, che assegna punti preziosi per il ranking mondiale, che assumerà una valenza fondamentale in questo biennio ...