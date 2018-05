pd franceschini contro renzi

Dario franceschini durissimo contro Matteo Renzi : 'Esulta per la chiusura al M5s? Superficiale e sbagliato' : Rissa continua nel Pd. Prima, l'Esultanza di Matteo Renzi : 'Sono orgoglioso di aver impedito l'accordo con il M5s', ha affermato nel giorno successivo alla direzione del partito che ha sancito la sua ...

Pd - riesplode lo scontro. Renzi 'Orgoglioso di avere evitato intesa con M5S'. franceschini 'Superficiale' : Neppure 24 ore. Tanto è durata la fragile tregua siglata ieri nella direzione del Pd . A far riesplodere la polemica proprio il rapporto con i Cinquestelle. Con l'ex segretario, Matteo Renzi, che ...

Renzi - caos Pd verso la Direzione Nazionale/ franceschini e Gentiloni contro renziani : chi ha la maggioranza? : Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai Renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:25:00 GMT)

MARTINA E franceschini contro RENZI - “SMONTA IL PD”/ Di Maio - “con Salvini chiediamo Elezioni a giugno” : Di Maio, "basta accordi con Lega e Pd. Con Salvini andiamo al voto a giugno". RENZI chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio mai, piuttosto Governo istituzionale", ultime notizie su stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Anche franceschini contro Renzi : Roma, 30 apr. , askanews, 'E' arrivato nel Pd il tempo di fare chiarezza. Dalle sue dimissioni Renzi si è trasformato in un Signornò, disertando ogni discussione collegiale e smontando quello che il ...

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Scontro nel Pd - franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Scontro nel Pd - franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

franceschini contro Renzi : lite sul dialogo con il M5S : Il ministro all'attacco: flessibilità verso i grillini. L'ex premier lo stoppa «Valutiamo il fatto politico che se oggi abbiamo due vice-presidenze di Camera e Senato è grazie ai 5 Stelle, che hanno ...

franceschini contro Renzi : lite sul dialogo con il M5S : «Valutiamo il fatto politico che se oggi abbiamo due vice-presidenze di Camera e Senato è grazie ai 5 Stelle, che hanno dimostrato una propensione al dialogo ben maggiore del centrodestra». Dario Franceschini va in pressing nel salone dei gruppi della Camera per strappare maggiore flessibilità del Pd alle consultazioni con Mattarella e Matteo Orfin...

Governo - scontro fra i dem. Renzi 'Opposizione farà bene al Pd'. franceschini 'Partito finora silente' : Ovvero se convocare i gruppi Pd di Camera e Senato prima del quattro marzo , come invocato dai ministri della Giustizia e dei Beni Culturali, per chiarire la linea politica dem quando i partititi ...