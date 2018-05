Pd | è scontro sui 5S

Ilva - scontro sui licenziamenti : si va verso lo sciopero : Si è interrotta in maniera brusca la trattativa sull'Ilva tra i sindacati e Mittal, con l'azienda che si è detta non disponibile a...

“Ha avuto un incidente”. Ballando con le stelle - paura per il concorrente. La foto sui social mostra i segni del violento scontro e preoccupa i fan. E Milly Carlucci spiega : ”Un bel guaio” : La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata sabato 10 marzo 2018 in prima serata su Rai 1. Confermati nella conduzione Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, così come tutti i giurati e gli opinionisti dell’edizione precedente, a cui si aggiunge la presenza di Robozao, robot che si cimenta nella danza ed è protagonista di alcune gag comiche. Il cast dell’edizione 2018 è un mix di personaggi ...

Università - continua lo scontro sui corsi tutti in inglese. Il Politecnico va avanti - la Crusca dice no e il ministero non decide : L’Università italiana, tutta in inglese: il Politecnico di Milano ci prova, i giudici lo stoppano, il ministero dell’Istruzione si barcamena in maniera un po’ incerta e le opinioni si dividono. Per i promotori è l’unica maniera di andare incontro a un futuro sempre più globalizzato e spalancare le porte del mondo del lavoro agli studenti. Per i contrari, una scelta troppo radicale che svilisce la nostra cultura. Nemmeno le sentenze dei giudici ...

Netflix contro Cannes - è scontro sui film in gara. Ma lo streaming ha bisogno della Palma? : Secondo una nuova regola francese i distributori devono aspettare 36 mesi dopo l'uscita in sala prima di rendere disponibile un film sui siti di streaming: una prospettiva che rende meno allettante ...

Berlusconi - Tecce a Paniz : “Lei sostenne ‘Ruby nipote di Mubarak'”. “Avevo ragione”. scontro sui vitalizi : Scontro concitato a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Carlo Tecce, e Maurizio Paniz, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia. Tecce ricorda la celebre tesi portata in Parlamento e sostenuta dall’avvocato, secondo cui Berlusconi intervenne a difesa di Ruby, telefonando alla Questura di Milano la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, perché la riteneva la nipote dell’allora presidente egiziano Hosni ...

scontro Usa-Cina sui dazi : Si alza di livello lo Scontro commerciale fra Washington e Pechino dopo che ieri sera l'Amministrazione Trump ha diffuso un nuovo elenco di prodotti cinesi soggetti a dazi doganali del 25%. La lista ...

DJ FABO - GOVERNO ALLA CONSULTA CONTRO CAPPATO/ scontro Radicali-Mpv su reato di ‘aiuto al suicidio’ : Dj FABO, processo a Marco CAPPATO: GOVERNO si costituisce davanti ALLA CONSULTA in difesa della legge CONTRO il reato di "aiuto al suicidio". Lo sCONTRO tra Radicali e Movimento per la Vita(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Fico in viaggio in taxi e metropolitana - è scontro sui rimborsi : 'Spende 15mila euro in taxi' : Roberto Fico in metropolitana. Roberto Fico sul Frecciarossa Napoli-Roma. Roberto Fico a bordo del bus dell'Atac, seduto tra la gente comune. Hanno fatto il giro di Facebook e delle homepage dei siti ...

Dazi : Usa - Ue e Cina trattano per scongiurare lo scontro sui dazi : Messa la pistola dei dazi sul tavolo, Washington invita avversari come la Cina e alleati come l'Europa a trattare per raggiungere accordi «equi» sul commercio internazionale. Fuori dalla cornice della ...

Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi - appena condannato. Lo scontro a Otto e Mezzo : La neoeletta presidente del Senato, la Berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le ...

Camere - è scontro : da oggi si vota - ma non c'è più traccia di accordi sui nomi : Anche qui, tra mille incognite: se i 'dem' fossero un partito ancora capace di iniziativa politica, nonostante la sconfitta, il Pd si troverebbe nella condizione ideale per tornare in gioco. La ...

Becchi lascia lo studio di Piazzapulita durante lo scontro con Cecchi Paone sui vaccini : Paolo Becchi ha abbandonato lo studio di Piazzapulita durante l'acceso dibattito sull'obbligatorietà dei vaccini nella puntata di giovedì 15 marzo, in onda su La7. Più volte incalzato da Alessandro ...