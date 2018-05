PD | bufera sulla lista pro M5S

Cina - bufera sulla fabbrica di scarpe di Ivanka : sfrutta gli operai : È una delle star di Amazing China , il documentario di propaganda voluto dal governo cinese per celebrare le glorie dell'economia nazionale. Ma ora si scopre che il successo del colosso cinese ...

“Mi ha molestata”. bufera sulla famosa cantante. E stavolta la verità sembra proprio questa. A denunciare gli abusi infatti è una donna a lei molto vicina. E adesso per lei si mette malissimo : Tegola per Mariah Carey, dopo il malore dello scorso novembre che l’aveva costretta a cancellare alcune tappe del tour ecco che una nuova e peggiore burrasca è pronta ad abbattersi. L’accusa nei confronti della cantante, idolo dei teenager e regina del Natale, è pesante ed arriva da dentro il suo entourage. Ad attaccarla infatti è la sua ex manager Stella Stolper, che, a quanto riportano i ben informati, sarebbe pronta a trascinarla in ...

Pamela - bufera sulla Contigiani «Si dimetta dal Consiglio delle donne» : Il suo è un atto di arroganza allo stato puro, sta interpretando in maniera politica il suo ruolo». E Messi rilancia: «Quando una donna viene uccisa come facciamo a non essere solidali e unite? ...

bufera di neve sulla costa Est degli Usa - 5 mila voli cancellati - : Particolarmente interessate dal maltempo le città di Boston, New York e Washington. Disagi negli scali internazionali di Jfk e Newark. Tantissimi aerei sono rimasti a terra. Bloccati a New York anche ...

Cassino - bufera sulla stele per i nazisti. Stop a inaugurazione : Sospeso il taglio del nastro del momumenti in ricordo dei parà tedeschi caduti durante la Seconda guerra mondiale. Zingaretti e Anpi: "Sfregio alla memoria della Liberazione"

Un posto al sole - bufera sulla soap opera di Rai Tre : “Un posto al sole”, la celebre e seguitissima soap opera in onda tutti i giorni su Rai Tre è finita, in queste ore, nell’occhio del ciclone e stavolta non per i suoi contenuti né tantomeno per un gossip su uno degli attori che prestano il volto ai tormentati abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. A lanciare accuse al vetriolo verso la serie partenopea trasmessa da oltre vent’anni, è stato l’attore Lorenzo Crespi. Vediamo cosa ha detto. Le ...

Vicenza. C’è un verme sulla pizza della mensa. bufera sulla scuola elementare : Stava mangiato un trancio di pizza come merenda a scuola quando all’improvviso si è resa conto che sopra c'era una larva. La piccola alunna dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” di Malo, in provincia di Vicenza, ha subito avvisato la maestra. E il caso è esploso.Continua a leggere

"Le donne provocano la violenza maschile" : bufera sulla candidata Forza Italia a Taranto : Maria Francavilla, moglie del presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano, lo ha dichiarato ai microfoni di Studio 100. Ira dei gruppi femministi:...

Scommesse con la carta aziendale - è bufera sulla Film commission della Regione Campania : Assegni bancari della società contraffatti per gonfiarsi lo stipendio. La carta di credito aziendale usata per le spese personali. Addirittura anche per pagare le transazioni sui siti di Scommesse ...

Trenord - bufera sulla gestione : allarme inascoltato e controlli inadeguati : Lo rivela Business Insider che pubblica un report dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie -