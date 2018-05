Paura agli Uffizi di Firenze | crolla rivestimento di travertino | turista ferita nel bagno

Paura a Padova - deraglia un convoglio del tram : quattro feriti lievi : Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato oggi, causando il ferimento lieve di quattro persone, portate precauzionalmente in ospedale. Il tram, per cause ancora da accertare, è uscito dalla propria sede, piegandosi sulla sinistra e finendo in un prato. Al vaglio dei tecnici la causa del deragliamento, avvenuto nei pressi del capolinea del mezzo, della Guizza. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha detto che ...

Meningite - ritorna la Paura in Sardegna : 40enne ricoverato a Cagliari : Torna la paura in Sardegna a causa della Meningite: un uomo di 40 anni di Carbonia è stato trasferito a Cagliari, all’ospedale Santissima Trinità. ricoverato al Sirai, il trasferimento è stato deciso in seguito alle analisi svolte. Le sue condizioni non sono gravi, come spiega l’Assl in una nota. L'articolo Meningite, ritorna la paura in Sardegna: 40enne ricoverato a Cagliari sembra essere il primo su Meteo Web.

Paura per Rebecca - 15enne scomparsa da 3 giorni in Lombardia. Al vaglio filmati e celle telefoniche : Ore d'ansia a Buglio in Monte , piccolo paese della provincia di Sondrio. Di Rebecca , una studentessa quindicenne della zona, non c'è nessuna traccia. Al vaglio i filmati delle telecamere, le celle ...

Terremoto in Molise di 4.2 con molte repliche. I sindaci : 'Paura per la nuova faglia' : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita dalla gente a Termoli, in Abruzzo fino a Pescara, e nel nord della Puglia, a Foggia come sul Gargano. La magnitudo indicata dall'Ingv è di 4.2 a profondità di 31 km. L'epicentro è ad Acquaviva Collecroce, nei ...

Motogp - Marquez/ “Rossi non deve aver Paura a correre con me - ho sbagliato - chiesto scusa e ho imparato” : Motogp, parla Marquez: “Rossi non deve aver paura a correre con me, ho sbagliato, chiesto scusa e ho imparato”. Torna allo scoperto il talento della Honda in vista del Gp di Austin(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Marquez : "Ho sbagliato e imparato. Rossi ha Paura? Io no e non ho rancori" : Marc Marquez prova a voltare pagina. Lo spagnolo della Honda, finito nella bufera per gli incidenti in Argentina uno dei quali ha messo k.o. Valentino Rossi, oggi è tornato a parlare alla vigilia ...

M5S - Di Battista : “Mi auguro non si torni al voto. Movimento non ha Paura” e agli italiani : “Svegliatevi” : “E’ complicato ritornare al voto con questa legge elettorale. Poi che fai? Si ricomincia? Certo il M5S non teme il voto, ma mi auguro che si possa trovare una soluzione. Altrimenti quando si approvano le leggi di cui il paese ha bisogno? Tra due anni? Il Paese non può permetterselo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a un incontro al Festival di Giornalismo di Perugia. Poi si rivolge anche al Pd sulla questione del reddito: ...

Castellammare - Brucia sterpaglie ma genera un incendio - Paura alla Madonna della Libera : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Festival dei ragazzi al Severi per l'evento 'Sos terra chiama spazio' Castellammare - Cede ringhiera sul landmark in villa comunale, per fortuna nessun ...

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la Paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

Paura per Dzemaili : gli chiedono autografi e maglie - poi il diverbio e il tentativo di aggressione : Una richiesta di autografi e materiale tecnico si trasforma in un alterco e in un tentativo di aggressione. Nessuna conseguenza, però per Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero del Bologna, ...

Battaglia navale di Lorenzo Fragola - testo e significato : il brano racconta la Paura di affrontare le scelte future : testo e significato di “Battaglia navale”, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola in radio da venerdì 30 marzo. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, “Bengala”, la cui uscita è stata annunciata per il prossimo 27 aprile. Arriva in radio il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che anticipa l’album in uscita il 27 aprile S’intitola “Battaglia navale” il nuovissimo singolo di ...

Cagliari - Romina partorisce il figlio in auto mentre va in ospedale : “Paura ed emozione” : Romina Argiolas, di Sadali, ha partorito nella sua auto, assistita dal compagno, mentre era sulla strada per andare in ospedale. All'Unione sarda ha raccontato la sua storia: "Ho capito che il tempo era poco. Il bambino voleva nascere, sentivo ormai la testa che usciva, e quindi ci siamo fermati al bivio di Nurri. Lì, sul sedile della macchina, è nato il nostro Francesco".Continua a leggere