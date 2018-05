Partito Democratico non ci siamo

È cominciata la direzione nazionale del Partito Democratico : È cominciata a Roma la direzione nazionale del PD, l’organo di indirizzo politico in cui si decidono gli orientamenti del Partito. Gli argomenti principali che saranno discussi sono l’opportunità o meno di trattare con il Movimento 5 Stelle e il The post È cominciata la direzione nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

Chi è chi nel Partito Democratico : Nomi e facce di chi sta facendo le scelte importanti nel PD dopo la più grave delle sue sconfitte

Luigi Di Maio scrive al Partito Democratico : <br>"Ecco i punti che abbiamo in comune" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è convinto che si riuscirà a raggiungere un accordo col Partito Democratico per la formazione di un governo e, nelle stesse ore in cui Matteo Renzi fa sapere che le possibilità sono pressoché nulle, scrive una lunga lettera dalle pagine del Corriere Della Sera per elencare i punti che M5S avrebbe col PD.Di Maio inizia ribadendo quanto già sostenuto dopo la seconda giornata di consultazioni con ...

Il 3 maggio la direzione nazionale del Partito Democratico decide sull'accordo con i 5 stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, in accordo con il presidente del PD Matteo Orfini, ha convocato la direzione nazionale del Partito Democratico giovedì 3...

Salvini : "Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Germania - Spd sceglie Andrea Nahles/ Chi è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico : Germania, Spd sceglie Andrea Nahles: è lei la nuova leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:29:00 GMT)

Il Partito socialdemocratico tedesco ha nominato la prima presidente donna nella sua storia - Andrea Nahles : La 47enne Andrea Nahles è stata eletta presidente del partito socialdemocratico tedesco (SPD). È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia del partito: ha ricevuto il 66 per cento dei voti del congresso dell’SPD, che si è tenuto a The post Il partito socialdemocratico tedesco ha nominato la prima presidente donna nella sua storia, Andrea Nahles appeared first on Il Post.

"Idee in circolo" : iniziativa del Partito Democratico di Parma : ... al confronto e allo scambio di idee "Idee in circolo" è il nome dell'iniziativa che il Partito Democratico di Parma ha organizzato nel week end del 21 e 22 aprile, per un fine settimana di politica, ...

Peiorità e proposte per l'agenda politica del Partito Democratico : ...agli italiani e a tutti i cittadini europei la sensazione di essere padroni del proprio destino in un mondo dove gli scambi e le transazioni finanziarie prevalgono troppo spesso sulla politica. ...

Pelonzi : grande onore fare il capogruppo del Partito democratico : Pelonzi: ringrazio consiglieri del Pd per elezione unanimità Roma – Di seguito la nota di AntonGiulio Pelonzi, neo capogruppo del Pd capitolino. “Sono orgoglioso e particolarmente commosso per il ruolo di grande responsabilità politica che mi è stato affidato. E’ per me un grande onore fare il capogruppo del Partito democratico”. “Colgo con soddisfazione l’unita’ dimostrata dal Partito in questa ...

Partito Democratico - è sfida a due per la segreteria provinciale : Sarà una sfida a due per la guida della segreteria provinciale del Partito Democratico. Da una parte Michelangelo Ciarcia, ex sindaco di Venticano, sostenuto da due liste: una dei decariani di '...

Repubblica Ceca : congresso Partito socialdemocratico - approvazione per decisione di interrompere trattative di governo : Il ministro della Giustizia ceco Robert Pelikan ha annunciato ieri che lascerà la politica e le funzioni sia alla guida del dicastero che... "Le elezioni anticipate non sono la soluzione per superare ...

Di Maio al Pd “Diamo un Governo al Paese”/ L’appello M5S crea problemi nel Partito democratico : Luigi Di Maio al Pd, "diamo Governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:21:00 GMT)