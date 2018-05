Pamela Mastropietro - Oseghale al Gip : “Non l'ho uccisa io”/ La madre al Tg1 : "Avessi capito - sarei intervenuta" : Pamela Mastropietro, telefonata choc di Oseghale: “Vuoi stuprarla mentre dorme?”. Innocent al Gip, "non l'ho uccisa io, era già morta": i tre nigeriani si incolpano l'un l'altro(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:52:00 GMT)

Pamela Mastropietro - Oseghale al gip : “Non l’ho uccisa io e non l’ho fatta a pezzi” : Su di lui continuano a piovere accuse sempre più pesanti, ma Innocent Oseghale continua a negare: “Non ho ucciso io Pamela e tantomeno l’ho fatta a pezzi” dice nuovamente interrogato il pusher nigeriano dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio. Il 29enne, secondo quanto riportato dal suo legale Simone Matraxia, respinge davanti al gip l’accusa di omicidio volontario, e aggiunge che la notte della ...

Pamela Mastropietro - le confidenze agghiaccianti fra gli indagati : Pamela Mastropietro ultime notizie – A distanza di tre mesi dal barbaro omicidio della ragazza sono ancora tanti i punti oscuri da chiarire. A partire dal ruolo avuto da Innocent Oseghale e dagli altri due imputati, Desmond Lucky e Lucky Awelima. Le tracce trovate nella terrazza degli orrori indicano solo il primo, proprietario dell’attico. In queste ore sono emersi tuttavia altri particolari sull’omicidio di Pamela ...

Macerata - tre mesi fa l’omicidio di Pamela Mastropietro : Macerata, tre mesi fa l’omicidio di Pamela Mastropietro Lutto cittadino domani per i funerali della 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio scorso. Per il delitto tre persone sono in carcere. Ripercorriamo le tappe della vicenda Parole chiave: ...

Pamela Mastropietro - l'intercettazione shock : "Innocent mi chiese se volevo stuprarla" : "Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva". A parlare è Lucky Awelima e la frase shock intercettata dagli inquirenti nel carcere di Ancona è rivolta a Desmond...

Pamela Mastropietro - intercettazione choc : «Oseghale mi chiese se volevo stuprarla mentre dormiva» : MACERATA - «Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva». A pronunciare la frase choc, intercettata dagli inquirenti nel...