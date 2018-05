Pamela Mastropietro | Oseghale al gip | “Non l’ho uccisa io e non l’ho fatta a pezzi”

Pamela Mastropietro - le confidenze agghiaccianti fra gli indagati : Pamela Mastropietro ultime notizie – A distanza di tre mesi dal barbaro omicidio della ragazza sono ancora tanti i punti oscuri da chiarire. A partire dal ruolo avuto da Innocent Oseghale e dagli altri due imputati, Desmond Lucky e Lucky Awelima. Le tracce trovate nella terrazza degli orrori indicano solo il primo, proprietario dell’attico. In queste ore sono emersi tuttavia altri particolari sull’omicidio di Pamela ...

Macerata - tre mesi fa l’omicidio di Pamela Mastropietro : Macerata, tre mesi fa l’omicidio di Pamela Mastropietro Lutto cittadino domani per i funerali della 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio scorso. Per il delitto tre persone sono in carcere. Ripercorriamo le tappe della vicenda Parole chiave: ...

"Vieni a…". Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili rivelazioni sulle ultime ore delle 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un'intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell'omicidio. "Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva".

Pamela Mastropietro - l'intercettazione shock : "Innocent mi chiese se volevo stuprarla" : "Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva". A parlare è Lucky Awelima e la frase shock intercettata dagli inquirenti nel carcere di Ancona è rivolta a Desmond...

Pamela Mastropietro - "Stuprata e uccisa da Oseghale"/ Procura accusa : 'violenza sessuale di duplice profilo' : Macerata, Pamela Mastropietro secondo la Procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale e poi uccisa. Sabato i funerali a Roma.