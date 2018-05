Pamela | Awelima | ' Oseghale mi chiese se volevo stuprarla mentre dormiva'

Pamela - restano in carcere i nigeriani Lucky e Awelima. Oseghale : 'Sono stato io' - ma Procura smentisce : restano in carcere Desmond Lucky e Lucky Awelima, 22 e 27 anni, due dei tre nigeriani arrestati con l'accusa di aver concorso a uccidere e smembrare la 18enne Pamela Mastropietro a Macerata il 30 ...

Caso Pamela : Lucky e Awelima restano in carcere | Oseghale intercettato : "L'ho uccisa io" ma il pm smentisce : Insieme ai due era stato arrestato per le stesse accuse anche Innocent Oseghale che abitava nella casa del massacro.

Delitto Pamela - il Riesame : Lucky e Awelima restano in carcere : "Ho ucciso io Pamela" - Innocent Oseghal, il primo nigeriano arrestato per la morte di Pamela, avrebbe confessato l'omicidio durante un colloquio con la sua compagna avvenuto in carcere. A riferirlo è ...