Palermo | capogruppo M5S in divieto sosta | ma lui attacca ‘E’ una fake news’

meteoweb.eu

: Palermo, capogruppo M5S “pizzicato” in divieto di sosta, ma lui: «E' una fake news» - lasiciliait : Palermo, capogruppo M5S “pizzicato” in divieto di sosta, ma lui: «E' una fake news» - Daviderel4 : RT @ZzuCicciu: #Palermo. Il capogruppo del #M5S Ugo #Forello beccato almeno 2 volte a parcheggiare la sua #Smart in divieto di sosta col pa… - Daviderel4 : RT @ZzuCicciu: Comune di #Palermo, il capogruppo #M5S #Forello: “Situazione economica gravissima, si attivino le procedure di pre-dissesto”… -

(Di venerdì 4 maggio 2018), 4 mag. (AdnKronos) – Ildel M5S al Comune diUgo Forello posteggia la sua auto indinei pressi di Palazzo delle Aquile ma la foto finisce sui social e su un sito di informazione e scoppia la polemica. Il protagonista è Ugo Forello, candidato a sindaco disconfitto da Leoluca Orlando alle amministrative di un anno fa. La sua auto, una Smart bianca, è stata fotografata da un cittadino mentre è posteggiata in divideto dicon rimozione e l’immagine è stata inviata al sitoToday che l’ha pubblicata.”E’ una notizia– dice Ugo Forello al’Adnkronos – Non ho ricevuto mai alcuna multa con riferimento alla, in ogni caso, da quando sono consigliere comunale, avrò posteggiato lì forse due volte. Luogo che, come ho saputo solo successivamente, è riservato alla Polizia e non ai ...