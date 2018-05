Pajno | il jolly sconosciuto nel mazzo del Quirinale

ilgiornale

(Di venerdì 4 maggio 2018) L'idea era il triangolo delle Bermuda, quel tratto di mare nel nord dei Caraibi, dove secondo le leggende dei marinai ogni tanto scompare un veliero o un bastimento. Il triangolo in questione, invece, riguarda un'area dei Palazzi romani dove doveva perdersi la fregata del Pd, il tempo necessario per un ammutinamento che aveva un unico obiettivo: gettare ai pesci l'ex capitano Matteo Renzi.Questa zona estremamente pericolosa della mappa del potere ha al suo vertice nord ildi Sergio Mattarella; nel suo vertice di destra Di Maio, Fico e la Casaleggio associati; e, in quello di sinistra, la minoranza del Pd - cioè Orlando, Emiliano, Franceschini - alleata con un pezzo di mondo renziano, entrato nell'orbita del Colle, a cominciare dal reggente Martina. "Ma non solo - è l'elenco pignolo che la vittima designata, cioè Renzi, ha fatto alla ciurma che gli è rimasta fedele - ma anche ...