huffingtonpost

: 'Oseghale mi chiamò per dirmi se volevo stuprare Pamela'. Intercettazioni choc in cella tra due dei tre nigeriani a… - HuffPostItalia : 'Oseghale mi chiamò per dirmi se volevo stuprare Pamela'. Intercettazioni choc in cella tra due dei tre nigeriani a… - AntiBaizuo : 'Oseghale ora in cella per omicidio. 'Pamela Mastropietro violentata': procuratore dice che il rapporto sessuale em… - WYXYOVANNI55 : RT @CPI_Macerata: Intercettazione choc di Awelina:' Innocent il 30 Gennaio mi chiamò dicendo se volevo andare a stuprare una ragazza che do… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Lo scorso 30 gennaio Innocenttelefonò a Lucky Awelima per chiedergli se voleva "andare auna ragazza che dormiva". La ragazza in questione èMastropietro, la 18enne romana ritrovata morta il giorno dopo vicino Macerata. A rivelare questo elemento inedito è il Corriere della Sera, che cita un'intercettazione tra Awelima e Desmond Lucky, accusati di concorso in omicidio con.Scrive il Corsera:"Awelina ha poi aggiunto di aver risposto all'amico di non essere interessato, mentre in un'altra conversazione lo stesso avrebbe raccontato di aver saputo che la diciottenne era stata davvero violentati".Per i pm,ha violentato e poi uccisonel suo appartamento. Il gip Giovanni Maria Manzoni ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di