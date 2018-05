Oroscopo di Ada Alberti | 5-6 maggio | previsioni del weekend

lanostratv

: Oroscopo Ada Alberti a Mattino 5, previsioni della settimana: - notizie_star : Oroscopo Ada Alberti a Mattino 5, previsioni della settimana: - Rebecca38538392 : Ada Alberti, oroscopo della settimana a Mattino 5: le stelle di oggi Oggi lunedì 30 aprile Mattino C: - pascaziomarco : RT @pomeriggio5: Pronti per il weekend? Ecco l'oroscopo di Ada Alberti a #Pomeriggio5 -

(Di venerdì 4 maggio 2018)del fine settimana di Ada5 e 62018 Ultimo appuntamento della settimana con Pomeriggio Cinque e Barbara d’Urso. Il rotocalco feriale di Canale5 ha regalato anche oggi attualità, intrattenimento e gossip al pubblico a casa. Come di consueto la conduttrice partenopea ha riservato la seconda parte di Pomeriggio 5 ad argomenti leggeri di spettacolo, puntando sul Grande Fratello e lasciando la linea al termine della trasmissione ad Ada. La nota astrologa di Canale5 ha svelato l’del, dal 5 al 6, offrendo consigli e suggerimenti ai telespettatori. Adaha sottolineato cosa prevedono gli astri per questo fine settimana, parlando di cosa accadrà in amore e sul lavoro ai dodici segni dello zodiaco. Come di consueto l’astrologa ha assegnato un punteggio ai segni, spiegando cosa riserverà questo...