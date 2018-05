Orange1 Holding | il futuro è “green” | nasce il motore HYBRID che riduce i consumi e le

meteoweb.eu

: Orange1 Holding: Corporate Partner del Premio Gaetano Marzotto - ModaGlamour : Orange1 Holding: Corporate Partner del Premio Gaetano Marzotto -

(Di venerdì 4 maggio 2018) La passione è orange, ilè green. La scelta strategica di, gruppo internazionale leader nel settore elettromeccanico con sede principale ad Arsiè (BL), è puntare sulla progettazione, sviluppo e costruzione di macchine elettriche rotanti con l’obbiettivo di contribuire in modo significativo alla creazione di nuove tecnologie per ridurre il consumo energetico, salvaguardando le emissioni di CO2. Grazie alle grandi competenze interne ottenute negli ultimi anni, in particolare attraverso le acquisizioni delle aziende Magnetic Srl (settembre 2016) e Sicme Motori Srl (maggio 2017),è stata in grado di sviluppare unelettrico per il settore automotive e, nello specifico, unIBRIDO (TECHNOLOGY). Si tratta di una tecnologia molto complessa che deve essere in grado di operare nello stesso tempo con unendotermico e con l’elettronica di ...