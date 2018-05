Omicidio Pamela | l’intercettazione choc | “Innocent mi chiamò e chiese se volevo

Pamela Mastropietro violentata da Oseghale?/ Scontro tra Procura e gip - nigeriano accusato di Omicidio : Pamela Mastropietro secondo la Procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale, prima che la uccidesse e facesse sparire il cadavere. Nuove accuse.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:25:00 GMT)

Pamela.Oseghale - anche concorso Omicidio : 15.05 Oseghale è coinvolto in prima persona nell'omicidio di Pamela Mastropietro e, prima della sua morte, l'avrebbe "costretta ad avere un rapporto sessuale". Lo sostiene la procura anche sulla base dei risultati degli esami del Ris. Il gip non ha accettato la tesi della violenza sessuale, ipotizzando che tra i due si fosse creato un clima amicale. Ma ha disposto la misura cautelare in carcere per il 29enne che ora dovrà rispondere anche di ...

Omicidio Lisi - Pamela Celani condannata a 16 anni : Omicidio Lisi ultime notizie – Pamela Celani dovrà scontare 16 anni di carcere per l’Omicidio del 24enne Felice Lisi. La ragazza si è sottoposta in queste settimane al rito abbreviato ed il verdetto definitivo è stato annunciato da poco, dopo l’ascolto da parte dei giudici di difesa e accusa. A condizionare il processo per l’Omicidio Lisi è stata anche la perizia psichiatrica di Pamela Celani, richiesta dai suoi ...

”Uccidere? Un gioco da bambini”. Omicidio Pamela Mastropietro - l’intercettazione choc. Il procuratore rende pubblica la frase e la ricostruzione da brividi del delitto : chi finisce nei guai : Non sono chiuse le indagini sull’Omicidio di Pamela Matropietro, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in questo periodo e che potrebbero essere un punto cardine dell’indagine. ”Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere ...

Omicidio Pamela - le intercettazioni in carcere : “Oseghale avrebbe dovuto farla a pezzi e congelarla” : Intercettati in carcere Lucky Desmond e Awelima Lucky avrebbero detto: "Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili".Continua a leggere

Omicidio Pamela - intercettati i nigeriani in carcere : "Oseghale doveva mangiarla" : Tagliarla a pezzi e poi mangiarla. È questo che avrebbe dovuto fare Oseghale dopo aver ucciso la 18enne romana Pamela Mastropietro. Le intercettazioni inquietanti sono state riportate dal giudice Giovanni Manzoni nell'ordinanza con cui impone ai fermati una nuova misura cautelare. "Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto, e mangiando nel tempo il restante, dopo averlo ...