Olimpiadi Parigi 2014 | definite le date ufficiali | il calendario completo e il programma

(Di venerdì 4 maggio 2018) Ledi2024 si disputeranno dal 26 luglio all'11 agosto. A comunicarlo ufficialmente è stato il CIO nel corso della riunione tenutasi ieri a Losanna. Il Presidente Thomas Bach ha annunciato leesatte durante le quali si svolgeranno i XXXIII Giochi a cinque cerchi, innella capitale transalpina per la terza volta nella storia (1900 e 1924 i precedenti).