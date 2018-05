Ogni 72 ore un minore è vittima di abusi sessuali | ma solo 1 su 3 denuncia

Pedofilia - Telefono Azzurro : un abuso Ogni 72 ore - il 40% ha meno di dieci anni : Il 70,4% degli abusi si verifica offline, "ma la minaccia crescente sembra arrivare dal web e dalle nuove tecnologie, che offrono ai predatori delle Rete la possibilità di celarsi dietro l'anonimato o una falsa identità, a danno di bambini e adolescenti, dando origine a nuove forme di abuso

«Mio figlio scorretto? Professore - Si vergOgni» : Per questo trasgrediamo a una buona norma del fare cronaca. Niente nomi e cognomi, ma raccontiamo comunque, per dare una piccola idea della condizione dell'educazione nella nostra città , gli esempi ...

I problemi di Ogni genitore : dove comprare i libri scolastici? : Quando i bambini crescono e iniziano a frequentare la scuola, il problema di ogni genitore rimane uno solo. dove comprare

Coree - l’autodifesa di un popolo diviso in due. Ma le incOgnite sono molte : Kim Jong-un ha passato, a piedi, il confine tra le due Coree. È, in assoluto, la prima volta che un evento del genere si verifica dal 1953, quando la guerra si concluse senza nessun trattato di pace, lasciando dietro di sé una specie di limbo armato fino ai denti. Dall’altra parte di quella strana frontiera, disegnata dal 38esimo parallelo, lo aspettava il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Entrambi protagonisti di una spettacolare ...

La Fiorentina affonda il Napoli e i suoi sOgni scudetto ? : Caporetto del Napoli a Firenze, un 3-0 che non lascia interpretazioni e probabilmente addio scudetto. Simeone scatenato co tre firme bellissime, è lui l?hombre del partido. A 3 turni...

Tendenze arredo 2018 : Scandola propone il colore in Ogni sua forma : L'utilizzo di scarti per la produzione delle vernici è un esempio di economia circolare che mira a ridurre l'impiego di materie di origine fossile per la tutela dell'ecosistema a favore del futuro ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza i sOgni di Sarri. Juve a +4 Classifica|Ora Torino-Lazio : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Gentiloni : Coree - ancora incOgnite ma la giornata è storica : Roma, 27 apr. , askanews, 'Le due Coree annunciano: 'La guerra è finita'. Sono passati più di sessant'anni. Il futuro è pieno di incognite ma la giornata è storica'. Lo scrive il premier Paolo ...

Giornata mondiale contro la malaria / Un bambino Ogni 2 minuti nel mondo muore per questa patologia : Giornata mondiale contro la malaria, un bambino ogni due minuti nel mondo perde la vita per questa patologia. Nonostante questo dal 2000 a oggi un netto miglioramento in questo senso.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Pordenone - vince la lotteria compra la moto dei sOgni ma si schianta e muore : Lo chiamavano il Cepo. Anche le cartoline gliele spedivano usando solo quell'affettuoso nomignolo che si portava dietro da sempre. Giuseppe Bravin , 64 anni, era amato da tutti. Ieri sera, quando la ...

Unicef : nel mondo un bambino Ogni due minuti muore per malaria : A livello globale, ogni due minuti un bambino muore a causa della malaria, una malattia prevenibile e curabile che mette a rischio metà della popolazione mondiale: lo rende noto l’Unicef in occasione della Giornata mondiale contro la malaria, insieme alla “Roll Back malaria Partnership”. Tra tutte le malattie trasmissibili, la malaria è terza, dopo polmonite e diarrea, per numero di bambini morti di età fra un anno e cinque ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

Oncologia combatto il cancro con Ogni mezzo/ Ecco perché i malati di tumore si affidano alle sperimentazioni : I trial che si effettuano in clinica per combattere il cancro si muovno lungo binari diversi, ma quali sono quelli da seguire per evitare ripercussioni che negli anni si stanno facendo sempre più gravi? Sicuramente è interessante andare a capire anche che differenza c'è tra fase I, II e III. La fase I rappresenta il primo passo di ricerca sull'essere umano del principio attivo. L'obiettivo è quello di fornire una valutazione iniziale della ...